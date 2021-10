Hohe Ehrung für die Baden-Badenerin Madelein Klümper-Lefebvre

Diese Würdigung wird von der Republik Frankreich für besondere Verdienste im Bildungsbereich per Erlass vergeben, das teilte der Verein der Freunde von Martinique und der Karibik in Baden-Württemberg mit. Serge Chéri-Zécoté, Präsident des Vereins, der den Antrag an die französische Regierung stellte, überreichte ihr die dazugehörigen Insignien.

Das außerordentliche Engagement von Madeleine Klümper-Lefebvre für die Ausstrahlung der französischen Literatur im Ausland und insbesondere hier in Deutschland, wurde mit der Aufnahme in den Orden der Akademischen Palmen anerkannt.

Madeleine Lefebvre wurde am 25. Mai 1931 in der tunesischen Stadt Sfax geboren. Im Juli 1939 kehrte die Familie nach Frankreich zurück, und ließ sich in Besançon, wo Madeleine das Gymnasium besuchte, nieder.

Seit 1987 ist sie Baden-Badenerin

Später absolvierte sie eine Philosophie-Matura in Straßburg und studierte propädeutische und moderne Literaturwissenschaft, zunächst in Straßburg und dann an der University of Leeds in Großbritannien.

Im April 1953 heiratete sie den Deutschen Günther F. Klümper. Madeleine Klümper-Lefebvre und ihr Mann unterrichteten beide Französisch, Deutsch und Englisch. 1987 ließ das Ehepaar sich in Baden-Baden nieder und ging in den Ruhestand.

Seither setzt sich Madeleine ehrenamtlich in Baden-Baden für die Übertragung der französischen Kultur ein. Zuerst gab sie im Rahmen der Deutsch-Französischen Gesellschaft Baden-Baden Vorträge an verschiedenen Kulturstätten.

Sie präsentierte auch einem deutschen Publikum, auf Deutsch die französischen Stücke, die im Stadttheater von Truppen aus Paris aufgeführt wurden.

Über den Orden der Akademischen Palmen Die Aufnahme in den Orden der Akademischen Palmen als Würdigung für besondere Verdienste im Bildungsbereich leitet sich aus einem Ehrenzeichen ab, das von Napoleon I. eingeführt wurde und mit dem ursprünglich ausschließlich universitäre Verdienste gewürdigt wurden. Seit der Schaffung des Ordens in seiner heutigen Form im Jahr 1955 kann er an alle Mitarbeiter des nationalen Bildungswesens sowie an alle Personen vergeben werden, die sich in besonderem Maße um die Bildung im weitesten Sinne, die Kultur, die Geisteswissenschaften und die Künste verdient gemacht haben. Die Akademischen Palmen sind in drei Stufen unterteilt: Ritter, Offizier und Kommandeur.

Seit 1998 veranstaltete Klümper-Lefebvre auch französische Literaturabende in französischer Sprache in der Stadtbibliothek und in den Räumen der Volkshochschule Baden-Baden.

Sie stellte französischsprachige Dichter einem interessierten Publikum vor, wie Leopold Sedar Senghor, den sie in den 1970er Jahren persönlich kennenlernte und weckte damit das öffentliche Interesse für den Begriff der „Negritude“, insbesondere mit Aimé Césaire.

Organisation von Lesungen und lyrischen Abenden

Sie gründete auch einen Kreis französischer Konversation. Alle 14 Tage organisierte sie öffentliche Lesungen französischer literarischer Werke und lyrische Abende mit französischen Gedichten, die ins Deutsche transkribiert wurden.

Madeleine engagierte sich auch im Rahmen des Vereins der Freunde von Martinique und der Karibik in Baden-Württemberg. Die Zahl ihrer Aufführungen in französischer und deutscher Sprache übersteigt inzwischen hundert.

Neben ihrer pädagogischen Tätigkeit ist Madeleine Klümper-Lefebvre auch Autorin mehrerer Bücher. „Rencontres Inoubliables’“ (Unvergessliche Begegnungen) ist eine Sammlung von rund fünfzig Zeugnisse in Baden-Baden stationierten Franzosen in den Nachkriegszeiten.