Ein Leben für die Schule: Rektor der Theodor-Heuss-Schule in Baden-Baden Werner Schlindwein geht in Ruhestand

Werner Schlindwein, ehemals Rektor der Theodor-Heuss-Schule in Baden-Baden, baute die Grundschule „Eulenschule“ mit auf und gestaltete die Theodor-Heuss-Schule mit um. Der Pädagoge blickt zurück und erzählt von Ideen und Schwierigkeiten.

Wenn Werner Schlindwein in den Sommerferien seinen Chefposten in der Theodor-Heuss-Schule räumt, dann blickt er auf genau 55 Halbjahre zurück, die er dort verbracht hat.

„Und die fünf ist meine Glückszahl“, sieht der engagierte Pädagoge dem nächsten Lebensabschnitt entspannt entgegen. Und das nicht zuletzt, weil er ein wahrlich gut bestelltes Feld hinterlässt – inhaltlich, aber nach den aufwendigen Sanierungsarbeiten am Schulgebäude auch optisch, blickt er zurück auf seine berufliche Laufbahn, die in wenigen Wochen endet. Ihren Ursprung nahm sie übrigens in Karlsdorf.

Nach Abitur und Bundeswehr nahm er ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe auf – Sport und Religion waren dabei seine Fächer. „Ich fand es eine tolle Kombination – einerseits die Geisteswissenschaften und andererseits überwiegend praktisch zu arbeiten.“