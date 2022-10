Ordnungsamt ermittelt

Droht dem SWR Ärger, weil auf dem New Pop Festival das Wasser zu teuer war?

Beim New Pop Festival in Baden-Baden wurde Mineralwasser deutlich teurer als Pils, Radler oder Hefeweizen verkauft. Ein Sinzheimer prangert den Verstoß gegen das „Apfelsaftgesetz“ an.