Einbrecher dringen ins Amt für öffentliche Ordnung in Baden-Baden ein und brechen Kassenautomaten auf

Einbrecher sind am Montagabend gegen 23 Uhr in das Amt für öffentliche Ordnung in Baden-Baden eingedrungen und haben dort einen Kassenautomaten gewaltsam geöffnet.

Wie die Polizei mitteilte, konnten die Täter unbekannt aus dem Gebäude in der Briegelackerstraße entkommen.

Über die Höhe der Beute und des Sachschadens ist noch nichts bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 6:31 Uhr]