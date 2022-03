Einbrecher erbeuten wertvollen Schmuck aus Baden-Badener Ferienhaus

Keine schöne Begrüßung für eine 55-Jährige bei der Rückkehr in ihr Ferienhaus: Unbekannte Täter waren während ihrer Abwesenheit eingebrochen und hatten Schmuckstücke eingesackt.

Unbekannte sind zwischen dem 25. Februar und dem 6. März in ein Ferienhaus in der Baden-Badener Wetzelstraße eingedrungen und haben dort Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter die Scheibe einer Balkontür mit einer Steinplatte ein und gelangten so ins Innere.

Da zum Zeitpunkt der Tat niemand zuhause war, konnten die Täter sich in aller Ruhe umsehen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von über 26.000 Euro.

Bei ihrem nächsten Besuch in der Wohnung bemerkte die 55-jährige Eigentümerin den Einbruch und verständigte die Polizei.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 68 00 bei den Ermittlern zu melden.