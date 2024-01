Einbrecher wird in Baden-Baden von Anwohner überrascht

Ein Bewohner hat am Mittwoch in Baden-Baden bemerkt, dass sich ein Einbrecher in der Wohnung befindet. Dem Täter gelang die Flucht.

Ein Unbekannter ist am Mittwoch in Baden-Baden in ein Wohnhaus eingebrochen und von der Bewohnerin überrascht worden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 20 und 20.10 Uhr in einem Anwesen in der Frankenstraße. Der Einbrecher öffnete gewaltsam die Terrassentür, um in das Hausinnere zu gelangen.

Er durchsuchte zunächst das gesamte Erdgeschoss, als die Bewohnerin im ersten Obergeschoss auf den Einbrecher aufmerksam wurde. Sie verständigte sofort die Polizei, allerdings ergriff der Unbekannte derweil die Flucht.

Kriminaltechnik sicherte Spuren

Ob etwas gestohlen wurde, werde derzeit ermittelt. Außerdem war die Kriminaltechnik zur Spurensicherung vor Ort. Der Eindringling hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden in Verbindung zu setzen.