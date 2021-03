Geld aus Wechselkasse gestohlen

Einbruch in Imbisswagen am Augustaplatz in Baden-Baden

Unbekannte haben in Baden-Baden einen Imbisswagen am Augustaplatz aufgebrochen und das Geld aus der Wechselkasse gestohlen. Am Wagen verursachten sie zudem einen Sachschaden von 500 Euro beim Eindringen.