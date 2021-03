Einbruchsversuch in Baden-Baden Neuweier - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Einbrecher versucht, in eine Wohnung in Neuweier einzudringen. Ein aufmerksamer Zeuge verscheuchte die Unbekannten. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Dienstagmorgen versuchten Einbrecher sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße „Zum Kegelspiel“ in Neuweier zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, nahm ein Zeuge gegen 3.45 Uhr in der Nähe der Wohnung Geräusche aus einer Einfahrt war und betätigte daraufhin ein Flutlicht.

Der/die Unbekannten flohen sofort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelang es dem/den ungewollten Besuchern nicht, in die Wohnung einzudringen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen werden von den Beamten des Polizeireviers Bühl entgegengenommen.

Polizeirevier Bühl Telefon: (07 22 3) 99 09 70