Das sind die Pläne der Baden-Badener Neubürger

Seit der vorherigen Feier im vergangenen Jahr sind 109 Menschen im Durchschnittsalter von 29 Jahren in der Kurstadt neu eingebürgert worden. Für die meisten Aspiranten war es ein langer Weg, bis sie die begehrte Urkunde in ihren Händen hielten.

Am Dienstagabend war es bei der Einbürgerungsfeier im Alten Ratssaal des Rathauses mit Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne) schließlich so weit.

Insgesamt leben in der Kurstadt rund 56.900 Einwohner aus 136 Nationen, darunter 13.300 Ausländer. Das Gros der Neueingebürgerten stellen Menschen aus Syrien (31), dem Irak (12), Ungarn (7), Polen (6), der Ukraine (6), Rumänien, Bulgarien und der Türkei (je 5).

Ben Ayed möchte Karriere machen

Einer der neuen Bürger ist Ben Ayed. Er ist gebürtig aus Tunesien und lebt seit sechs Jahren in Deutschland. Seine Zukunftspläne in der Kurstadt? „Karriere machen“, sagt der Assistenzarzt am Klinikum Mittelbaden lachend, der sich auf Orthopädie/Unfallchirurgie spezialisieren will.

Das Schwierigste auf dem Weg zur Einbürgerung war für ihn das Erlernen der deutschen Sprache, nach rund einem Jahr hier hat er sich damit deutlich wohler gefühlt. Seine Frau Dorra Miladi ist Zahnärztin und noch auf dem Weg zur Einbürgerung.

Hussein Badal aus dem Irak würde hier so gerne wieder in seinem Beruf als Arzt- oder Apothekenhelfer arbeiten. Doch da er kein richtiges Zeugnis vorweisen kann, wird seine Qualifikation nicht anerkannt. Um hier voran zu kommen, muss er entweder die Fachhochschulreife ablegen oder doch noch versuchen, an seine Zeugnisse zu kommen. Doch das sei schwierig im Irak, erzählt er.

Ein Praktikum in der Stadtklinik hat ihm nicht die Türen geöffnet, die er sich erhofft hatte. „Im Irak haben wir in meinem Job mehr mit Medikamenten zu tun, während wir hier auf die Patienten aufpassen müssen“, erklärt er sein Dilemma.

Da er Rückenprobleme hat, tut er sich schwer damit, beispielsweise Kranke umzubetten. Doch Badal sieht bereits die Alternative, als Apothekenhelfer oder in einem Labor zu arbeiten.

Das Leben ist schön. Sutasinee Sirisaeng, gebürtige Thailänderin

Die gebürtige Thailänderin Sutasinee Sirisaeng strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie von ihrer Arbeit im Pflegeheim Steinbach erzählt. Nach einjähriger Ausbildung als Pflegehelferin an der Robert-Schuman-Schule ist sie einfach nur glücklich über ihre Arbeit im Kreis netter Kollegen.

Anfangs tat auch sie sich schwer mit der deutschen Sprache. „Das Leben ist schön“, sagt sie heute lachend darüber. Ihr Mann ist inzwischen Pensionär, arbeitet aber noch bei der Diakonie. Sie freut sich einfach über ihr ruhiges gemeinsames Leben.

Schon seit 23 Jahren ist Yraima Josefina Aguilera in Deutschland verheiratet. Gebürtig stammt sie aus Venezuela und konnte sich die ganzen Jahre nicht wirklich entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Doch da ihre ganze Sehnsucht Tochter und Mutter in Venezuela gilt und sie häufig dorthin reist, „in meine zweite Heimat“, ist ihr die Sache mit den Pässen einfach zu umständlich geworden.

Gebürtige Kenianerin fühlt sich als Deutsche sicherer

Die gebürtige Kenianerin Jacinta Mukebe fühlt sich als deutsche Staatsangehörige einfach sicherer. Sie arbeitet als Hauswirtschafterin, lebt seit 2011 in der Kurstadt und ist diesen Schritt jetzt auch wegen ihrer hier geborenen Tochter Antonia gegangen. Der Weg zur Urkunde war nicht einfach, mit den Testfragen zur Politik oder dem Leben in Deutschland, berichtet sie rückblickend lachend.

Für den gebürtigen Syrer Abdullah Rajab Almalla ist es ein „absolut schönes Gefühl“, eingebürgert zu werden. Er will am täglichen Leben in der Kurstadt aktiv mitwirken, was der Filmemacher im kulturellen Bereich bereits mehrfach bewiesen hat.

„Als ich hierher kam, war ich ein Niemand, konnte mir aber dann eine neue Identität aufbauen“, ist er dankbar für seinen Lebensweg. Besonders wichtig an der Einbürgerung ist ihm die Möglichkeit freier Wahlen sowie ein Leben in Sicherheit und Freiheit.

Bürgermeister Roland Kaiser verwies bei der Feier in seiner Rede auf das Grundgesetz mit seinen unveränderbaren Prinzipien des Zusammenlebens. Die Integrationsbeauftragte Hanna Panther freute sich besonders über die Einbürgerungsfeier im Rahmen der Interkulturellen Wochen.