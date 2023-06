Mehrere Neueröffnungen

Trotz Leerständen: Entspannt sich Baden-Badens Einzelhandel?

In Baden-Badens Innenstadt kommt der Einzelhandel in Bewegung: Mehrere Läden haben neu eröffnet. Wie das Geschäft trotz schwieriger Situation läuft – und was der Oberbürgermeister dazu sagt.