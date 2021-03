Als Tubaspieler und Barfußläufer bekannt

Eis hacken bei minus 30 Grad: Der Baden-Badener Klaus Burger führt ein neues Leben in Russland

Als barfußlaufender Tubaspieler war Klaus Burger in Baden-Baden bekannt. Als er plötzlich nicht mehr spielen und keine Konzertreisen mehr machen konnten wurde es dem Lebenskünstler in Baden-Baden zu eng. Seit vier Jahren wohnt er nun in Russland, aber auch dort gibt es Probleme.