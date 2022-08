„Eis-Garage“ in Baden-Baden

Eiskaltes aus der Garage: Eiscafé eröffnet in früherem Handwerksbetrieb in Haueneberstein

Abkühlung an heißen Tagen: In Baden-Baden-Haueneberstein gibt es neuerdings ein Eiscafé. Die „Eis-Garage“ hat in einem ehemaligen Handwerksbetrieb eröffnet.