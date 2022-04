Elstner über Parkinson: „Die Krankheit macht, was sie will“

Seit Weihnachten trainiert TV-Moderator Frank Elstner regelmäßig am Boxsack. Den habe ihm seine Frau geschenkt, sagte der Entertainer der Deutschen Presse-Agentur.

Der Vorteil für 80-Jährige: Am Boxsack wird nicht zurückgeschlagen. Frank Elstner

Elstner wird am Dienstag, 19. April, 80 Jahre alt und will im Kreise seiner Familie feiern.

2019 hatte der Wahl-Baden-Badener seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Er komme damit gut zurecht, sagte Elstner wenige Tage vor seinem Geburtstag. „Aber ich will nichts beschreien. Die Krankheit macht, was sie will – und nicht, was ich will.“