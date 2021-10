Ungewisse Zukunft

Ende der Gastro-Tradition in Baden-Baden: Löwen-Wirtin geht in Rente – Pachtzeit beim Forellenhof nicht verlängert

In zwei Häusern in Baden-Baden endet die Tradition: Die Wirtin des Goldenen Löwen in Lichtental geht in Rente, die Pachtzeit im berühmten Forellenhof wurde nicht verlängert. Auch die Zukunft der Yburg bleibt ungewiss.