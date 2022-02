Stadt sucht Nachfolger

Ende einer Ära: Steinbachensemble verabschiedet Wirtin des Goldenen Löwen in Lichtental

Nach 40 Jahren verabschiedet sich die Wirtin des Goldenen Löwen in Lichtental in den Ruhestand. Das ehemalige Steinbachensemble verabschiedet Christa Franz. Die will dann zunächst einmal die „Reize Baden-Badens“ genießen.