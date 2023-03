Oberbürgermeister Dietmar Späth hat dafür geworben, die Energieagentur Mittelbaden sie empfohlen: Der Gemeinderat in Baden-Baden hat die neue Stelle eines Energiemanagers jedoch abgelehnt.

Die von der Baden-Badener Verwaltung geplante Stelle eines Energiemanagers oder einer Energiemanagerin für die städtischen Gebäude wird zumindest vorerst nicht geschaffen.

Der Gemeinderat lehnte dies nach längerer Diskussion in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich (20 zu 14 Stimmen) ab. In mehreren Redebeiträgen wurde deutlich, dass etliche Stadträte die Begründung des Bedarfs für eine solche neue Stelle als nicht ausreichend angesehen haben.

Ein Energiemanager, so hatte die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage geschrieben, solle für eine systematische Erschließung von Einsparpotenzialen in den öffentlichen Gebäuden sorgen und somit Emissionen und Kosten langfristig reduzieren. Dabei gehe es zunächst um Maßnahmen, die keine oder nur geringe Investitionen erfordern: Energiecontrolling, Optimierung der bestehenden Anlagen, Hausmeisterschulung und die „Motivierung der Gebäudenutzer zur Energieeinsparung“.

Stelle eines Energiemanagers: Stadträte bemängeln unzureichende Informationen

Doch schon in der Sitzung des Hauptausschusses vor rund zwei Wochen war das kritische Grummeln aufseiten der Stadträte unüberhörbar.

Die Informationen der Verwaltung wurden als nicht ausreichend angesehen, vom Bedarf für die neue Stelle, die zu 70 Prozent vom Bund gefördert werden kann, zeigte sich eine Mehrheit nicht überzeugt. Daher verzichtete die Verwaltung im Hauptausschuss auf eine Abstimmung – die Entscheidung sollte nun im Gemeinderat fallen.

Zu dieser Sitzung am vergangenen Montag war dem Gremium noch eine Stellungnahme der Energieagentur Mittelbaden vorgelegt worden, in der die Schaffung eines kommunalen Energiemanagements dringend empfohlen wurde. Es sei ohnehin damit zu rechnen, so hieß es da, dass auf die Kommunen gesetzliche Regelungen zukommen, die eine Senkung des Energieverbrauchs fordern und entsprechende Nachweise verlangen.

Daher werde ein Energiemanagement zum jetzigen Zeitpunkt empfohlen, da die bestehenden Fördermöglichkeiten entfallen würden, sobald eine gesetzliche Regelung in Kraft tritt.

Dietmar Späth wirbt für neue Stelle

In der Gemeinderatssitzung warb die Verwaltung nochmals nachdrücklich für die Schaffung der neuen Stelle. Beim aktuellen Personalstand, so Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos), sei ein Energiemanagement nicht leistbar.

Später machte er noch darauf aufmerksam, dass es in der Liegenschaftsverwaltung momentan für 140 städtische Gebäude ganze zwölf besetzte Stellen gebe. Bürgermeister Alexander Uhlig (parteilos) erklärte außerdem, dass nach den Erfahrungen anderer Städte durch ein Energiemanagement Einsparungsmöglichkeiten von zehn bis 15 Prozent bestünden.

Mehrere Fraktionen zeigten sich von diesen Argumenten nicht überzeugt. CDU-Chef Ansgar Gernsbeck begrüßte zwar in einer ausführlichen Erklärung grundsätzlich ein kommunales Energiemanagement, meinte aber auch, dass dies heute schon von Hausmeistern und anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadt eigenverantwortlich umgesetzt werde.

Er vermisste in der Sitzungsvorlage hinreichende Fakten und belastbare Zahlen – besonders zu den Einsparpotenzialen und zur Finanzierung. Es handle sich hier um eine Stellenschaffung im laufenden Haushalt, die dort nicht abgebildet sei und die zukünftigen Generationen dauerhaft belasten werde.

Über derartige Stellenmehrungen müsse man in den nächsten Haushaltsberatungen sprechen. Gernsbeck stellte auch die Frage, ob Dinge wie Schulungen von Mitarbeitern und die Suche nach Einsparpotenzialen nicht per Fremdvergabe an Fachfirmen erledigt werden könnten.

Grüne in Baden-Baden für Energiemanagement

Martin Ernst (FBB) stellte in Frage, ob durch Schaffung einer weiteren Stelle wirklich Verbesserungen zu erreichen seien. Über die Einsparung von Energiekosten müsse schließlich auch jeder Bürger nachdenken – das könnten in den öffentlichen Gebäuden doch die Hausmeister tun. Die Planung sei nicht mit Zahlen unterlegt, sondern biete nur Träume, sagte Rolf Pilarski (FDP). Ebenfalls ablehnend äußerte sich die AfD: Diese Stelle sei überflüssig, unterstrich Kurt Hermann.

Zustimmung kann hingegen von den Grünen, deren Fraktionsvorsitzende Sabine Iding-Dihlmann darauf verwies, dass ein Energiemanagement ohnehin vorgeschrieben werde und für Einsparungen sorge.

Auch Ulrike Mitzel, Fraktionschefin der SPD, sah hier ein dringendes Erfordernis. Zusätzlich wurde von ihrem Fraktionskollegen Werner Schmoll noch beantragt, einen Einstieg in „energetische Quartierskonzepte“ zu prüfen, die es ermöglichen sollen, auch im privaten Wohnungsbestand Fördermittel für energetische Maßnahmen zu akquirieren.

Keine Angst, das kommt wieder. Dietmar Späth, Oberbürgermeister

Bei der Abstimmung im Gemeinderat standen dann aber Grüne, SPD und OB Dietmar Späth allein, das Verwaltungskonzept wurde ebenso wie der Zusatzantrag der SPD abgelehnt. Doch damit ist die Frage des kommunalen Energiemanagements Rathaussicht nicht erledigt. „Keine Angst, das kommt wieder“, sagte Dietmar Späth.