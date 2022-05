Bluttat am Sonntagabend

„Er war ein guter Mann“: Nach Tötungsdelikt in Baden-Baden sind die Nachbarn noch immer fassungslos

In Baden-Baden soll eine Frau am Sonntag ihren Mann erstochen haben. Der Sohn hatte die Polizei informiert. Die Anwohner können noch immer nicht glauben, was sich in der Weinbergstraße abgespielt hat.