Ermittlungen nach Gewässerverunreinigung in Baden-Baden

Ein bislang unbekannter Täter hat weiße Wandfarbe in der Kanalisation entsorgt und damit das Gewässer des Mührichgrabens in Baden-Baden verunreinigt. Die Einsatzkräfte konnten die Spur zurückverfolgen.

Im Bereich des Mührichgrabens in Baden-Baden ist am Dienstagabend eine Gewässerverunreinigung festgestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde weiße Farbe im Wasser entdeckt und die Spur in den Steinweg in Baden-Baden-Steinbach zurückverfolgt. Dort wurde die Farbe offensichtlich in die Kanalisation eingelassen.

Feuerwehr, Umweltamt, Stadtwerke und Polizei waren am Dienstagabend ab 19.15 Uhr im Einsatz. Ein Spezialfahrzeug der Stadtwerke musste die Verunreinigung beseitigen. Zur Verfolgung der Spur mussten die Gullideckel entlang der Alten Landstraße bis zum Steinweg geöffnet werden. Das Umweltamt der Stadt Baden-Baden führt die weiteren Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Täter durch.