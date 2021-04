Ermittlungen wegen Körperverletzung in Baden-Baden gegen 30-Jährigen

Ein 30 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Donnerstag einem anderen Mann eine Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet und ihn geschlagen haben. Nun Ermittelt die Polizei.

Die Polizei in Baden-Baden hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 30-Jährigen aufgenommen, der einen weiteren Mann geschlagen haben soll. Laut Pressemitteilung der Beamten ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Westlichen Industriestraße.

Wie das 58 Jahre alte Opfer angab, schüttete der Täter ihm gegen 1 Uhr zunächst eine bisher unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht. Anschließend attackierte der 30-Jährige ihn scheinbar mit mehreren Schlägen.

Rettungskräfte brachten den 58-Jährigen vorsorglich in ein Klinikum in Karlsruhe. Bei dem 30-Jährigen bemerkten die Beamten beim Eintreffen Anzeichen für Alkoholkonsum, welcher ein Alkoholtest bestätigte. Demnach hatte der Angreifer zum Tatzeitpunkt knapp 2,6 Promille Alkohol im Blut.

Die Ermittlungen zum Geschehen dauern wie die Polizei mitteilt an.