Ernährungsberaterin aus Bühl: „Veganer sollten sich besonders abwechslungsreich und vielfältig ernähren”

Immer mehr junge Menschen entscheiden sich, vegan zu leben. Ein Großteil davon informiere sich jedoch nicht im Detail über die Lebensumstellung, weiß Nadine Hoffmann. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und arbeitet in der Praxis für Ernährungstherapie in Bühl gemeinsam mit vier weiteren zertifizierten Fachkräften. Gerade in den vergangenen Jahren habe sich der Veganismus regelrecht zu einem Trend entwickelt.

Viele möchten sich mit der Ernährungsumstellung für eine bessere Umwelt einsetzen, andere hingegen möchten einfach nur mit dem Strom schwimmen. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Julian Meier erläutert die Expertin Vor- und Nachteile veganer Ernährung.