Ernährungscoach Stefanie Bailer erklärt „Meal-Prepping“

Die Rezepte sind lecker. Und nicht nur das. Mit Meal-Prepping, zu deutsch Vorkochen, will Fitnesstrainerin und Ernährungscoach Stefanie Bailer den Menschen aufzeigen, wie sie sich gesund und selbstbestimmt ernähren können. Wie das geht, erklärt die Baden-Badenerin in ihrem Hörbuch.

Sie kocht gern und sie redet genau so gern darüber. Und es hört sich lecker an. Weiße-Bohnen-Rosmarin-Kartoffelsuppe zum Beispiel. Stefanie Bailer aus Baden-Baden will den Menschen aufzeigen, wie einfach gesunde Ernährung sein kann. Ohne Verzichtpredigt, aber dafür überall und ganz bequem.

Deshalb gibt es von ihr nun ein Hörbuch samt Trainingsplan, die ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau daher kommen. „Meal-Prepping“ heißt der Titel des Werks, das auf vielen Internetplattformen herunter geladen werden kann. Da war doch was, sagt der des Englischen mächtige Zeitgenosse, Vorkochen?

Nichts anderes heißt Meal-Prepping, eine bewährte Küchenphilosophie seit Urgroßmutters Zeiten. Die Baden-Badenerin Stefanie Bailer hat diese Philosophie in die Jetzt-Zeit übersetzt, mit jeder Menge Tipps für ein gesundes Leben. Wer zur geeigneten Zeit vorkocht, hat es zum Beispiel abends, nach einem stressigen Arbeitstag, bequem.

Von wegen Tiefkühl-Pizza, wenn was Leckeres im Kühlschrank wartet. Von wegen auf der Arbeit irgendwas aus der Hand, wenn man etwas Schmackhaftes dabei hat. Kern der Botschaft: Es ist absolut machbar, man muss nur wissen wie, und von der Couch hochkommen.

Rezepte und Trainingspläne im Hörbuch

Da setzt das Hörbuch an. Den Text dazu hat die 49-jährige Fitness- und Mentaltrainerin selbst geschrieben und dann im Studio eingesprochen. Locker und verständlich kommen die Botschaften rüber. Da wenden manche ein, das gibt es doch schon alles, diese „Veränder-Dein-Leben“-Philosophien.

Aber bei Stefanie Bailer ist das doch ein bisschen anders. Sie ist Praktikerin, zur sportlichen Komponente kommt der Ernährungscoach, und ihr Ehemann Tobias, der Ultraradler, gehört zu ihren Schützlingen. „Vielen Menschen ist die Kontrolle über das Essen verloren gegangen“, berichtet Stefanie Bailer in einem Gespräch mit der Redaktion aus ihrer beruflichen Erfahrung.

Gegessen wird oft nebenbei am Schreibtisch oder im Auto auf der Fahrt zu einem Termin, und nicht immer machen sie die Leute Gedanken, was sie so alles zu sich nehmen. Häufiges Argument, so Stefanie Bailer: Ich habe keine Zeit, deshalb folge der Griff zum Fertigprodukt.

Seit es Meal-Prepping gibt, dürfte diese Aussage doch etwas entkräftet sein. Mental wie ganz praktisch. Denn das Werk hat zwei zentrale Bestandteile: Im Hörbuch gibt es den geistigen Überbau, gut portioniert – ohne den Hörer zu überfordern. Dazu kommt ein Trainingsplan, auch zum Herunterladen, mit 30 leckeren Rezepten.

Schritt um Schritt zum Meal-Prepper

Stefanie Bailer nimmt den künftigen Meal-Prepper Schritt um Schritt mit auf den Weg, es beginnt mit den Grundlagen wie den Nahrungsmitteln, die jeder zu Hause haben sollte über die passenden Behälter zum Aufbewahren und Mitnehmen. Dazu immer wieder Raum zum Nachdenken, zum Rekapitulieren, zur Selbstprüfung, wie jeder sein Leben verändern kann. Es geht nicht darum, gleich den Mount Everest zu besteigen. Es geht um gesunden Schlaf, um das Raus aus der abendlichen Routine, die da oft heißt Chips, Fernseher und Handy.

Auf sechs Wochen ist die Meal-Prepping-Schule angelegt, und immer lädt der Trainingsplan ein, die Gründe und Ziele aufzuschreiben. Spätestens bei der Lektüre der ersten Rezepte ist klar, gesund und für mehrere Tage kochen kann schmackhaft sein – mit Mango-Karotten-Suppe oder Asia Bowl mit Soja Chicken. Zu jeder Woche gibt es eine ausführliche Einkaufsliste.

Ehemann und Tochter als Testesser

„Die Rezepte funktionieren“, so Stefanie Bailer, sie hat alle ausprobiert. Das wissen auch Ehemann und Tochter, die die Gerichte testen durften und als Kritiker bei den ersten Sprechproben vor den Studioaufnahmen gefragt waren. „Die haben die Texte bestimmt 100 Mal gehört.“ Zu ihrem Projekt kam Stefanie Bailer durch Michael Draksal, bei dem sie die Ausbildung zur Mentaltrainerin absolvierte. „Er hat mich ermuntert“, so die 49-Jährige. Der Grund ist einfach: „Ich will meine Begeisterung für leckere, gesunde Ernährung einfach mit anderen teilen.“