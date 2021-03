Erste künftige Unternehmerin arbeitet im neuen Baden-Badener Co-Working-Space

Im neuen Baden-Badener Co-Working-Space arbeitet bisher erst eine zukünftige Unternehmerin. Dabei bietet der Sprung in die Selbstständigkeit aktuell neue Perspektiven. Wie kann das Elan Gründerzentrum junge Firmenchefs dabei unterstützen?

Noch ist es recht leer im Co-Working-Space des Elan Gründerzentrums in Baden-Baden. Bald sollen in der ersten Etage des Gebäudes jedoch die Ideen sprudeln. Dort können interessierte Vorgründer einen von sechs Schreibtischen mieten, um an ihren Ideen für ein neues Start-up zu arbeiten. Jennifer Smith ist die erste Mieterin eines Arbeitsplatzes, sie möchte sich auf diesem Weg als Unternehmensberaterin selbstständig machen.

Elan Gründerzentrum Die Idee des Gründerzentrums ist es, künftige Unternehmer bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit zu unterstützen. Start-up bezeichnet dabei neu gegründete Unternehmen mit innovativen Geschäftsideen. Die Start-ups erhalten im Zentrum Beratung und können sich mit anderen Gründern austauschen. Im Co-Working-Space (auf Deutsch: Ort zum Zusammenarbeiten) arbeiten Menschen, die eine Idee haben, aber noch nicht bereit sind, ein Unternehmen zu gründen.

Die Bühlerin habe zwei Jahre nach den passenden Räumen gesucht, erklärt sie. Im neuen Co-Working-Space habe sie den richtigen Platz für ihr Projekt gefunden. „Hier bin ich perfekt angebunden an die Gründungsberatung und stehe im Austausch mit Karlsruhe“, sagt Smith.