Erste Reaktionen aus dem Wahlkreis Baden-Baden/Bühl

Die Kandidaten im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl haben nach den Hochrechnungen erste Stellungnahmen abgegeben. Die Grünen sprechen von einem „sehr guten Ergebnis“ bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg.

Die Grünen sind nach den ersten Hochrechnungen auch im Wahlkreis 33 (Baden-Baden/Bühl) klarer Sieger.

Verloren haben erneut die CDU und die SPD. Die AfD hätte sich, analog zum Landesergebnis von 19 Uhr, deutlich mehr erwartet.

Für die Linke, das sagt die Kandidaten selbst, ist die Zeit in Mittelbaden offenbar noch nicht reif.

Hans-Peter Behrens (Grüne)

„Das ist ein sehr gutes Ergebnis in einer schwierigen Zeit. Ich bin außerordentlich zufrieden. Wir werden jetzt im Hinblick auf eine Koalition Sondierungsgespräche mit allen demokratischen Parteien führen und zwar in der Reihenfolge ihrer Größe. Wichtig ist im Hinblick auf den Klimawandel eine gute Klimapolitik. Dazu gehören aber auch eine gute Wirtschafts- und Sozialpolitik. Auch die Corona-Pandemie wird weiterhin ein Thema bleiben.“

Tobias Wald (CDU)

Die Redaktion konnte Tobias Wald zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erreichen. Er hat aber angekündigt, noch eine Stellungnahme abgeben zu wollen. (Dieser Abschnitt wird aktualisiert.)

René Lohs (FDP)

„Ich bin mit diesem Spitzenergebnis der FDP sehr zufrieden. Es ist eines der besten in der Geschichte unserer Partei in Baden-Württemberg. Ich führe dies auf unsere gute Arbeit in Baden-Württemberg zurück, insbesondere auf die unseres Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Rülke. Welche Rolle die Bundespolitik gespielt hat, müssen wir analysieren. Die Korruptionsaffäre der CDU wurde ja erst bekannt, als die meisten Briefwahlstimmen bereits abgegeben waren. Das schlechte Abschneiden der CDU führe ich insbesondere auf die schlechte Schulpolitik zurück.“

Emile Yadjo-Scheuerer (SPD)

„Die ersten Hochrechnungen sind nicht gut“, so Emile Yadjo-Scheuerer, kurz nachdem die ersten Zahlen über die Bildschirme tickerten. Um für die Menschen in Mittelbaden etwas zu erreichen, brauche es eine starke Sozialdemokratie.

„Aber mit diesen Zahlen lässt wohl eher nichts bewegen. Das bringt jetzt allerdings nichts, mit den Wählerinnen und Wähler zu hadern. Wir müssen uns als Partei fragen, was wir anders, was wir besser machen müssen.“

Kurt Hermann (AfD):

„Nach den ersten Hochrechnungen bin ich nicht zufrieden.“ Kurz nach 19 Uhr hatte Kurt Hermann noch eine gewisse Hoffnung auf die Briefwahl-Ergebnisse. Da könne es das Pendel in beide Richtungen ausschlagen. Für ihn sei das enttäuschend, so Hermann, der für seine Partei ein Ergebnis von 16 Prozent prognostiziert hatte. „Der Wahlkampf war allerdings schwierig.“

Der direkte Kontakt zum Wähler habe gefehlt. „Da hat Corona alles durcheinander gewirbelt.“ Momentan herrsche bei ihm die Tendenz, verloren zu haben. Seine Hoffnung seien 15 Prozent in seinem Wahlkreis gewesen. Hermann sah am Sonntagabend auch diverse Streitigkeiten innerhalb der Partei als ausschlaggebendes Moment, dass die AfD verloren hat.

Beate Schneider (Die Linke)

„Mittelbaden ist noch nicht bereit für die Linke. Das habe ich von Anfang an irgendwie geahnt.“ Brigitte Schneider findet es schade, dass gerade im Land der Badischen Revolution ihre Partei eher ein Schattendasein führt. Aber das sei eben Demokratie.

Die Kandidatin der Linke freute sich in einer ersten Einschätzung der Landtagswahl allerdings darüber, dass sie doch ein beachtliches mediales Echo gefunden habe.