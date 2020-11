Ab Mitte Januar wird es in Mittelbaden voraussichtlich zwei Zentren für Impfungen gegen eine Covid-19-Infektion geben. Das kündigte Jörg Peter, der Erste Landesbeamte des Landratsamtes Rastatt, am Freitag bei einem Pressegespräch im Rathaus Baden-Baden zur aktuellen Corona-Situation an.

Die genaue Zahl der Impfzentren stehe noch nicht fest, auch über die Standorte sei noch nicht entschieden. Derzeit liefen dazu die Gespräche mit der Stadt Baden-Baden, für die ebenfalls das Gesundheitsamt des Landkreises Rastatt zuständig ist. Peter zufolge ist vorgesehen, in einem dieser Zentren 60 Impfungen pro Stunde vorzunehmen. Der Erste Landesbeamte nannte als Ziel, bis Ende Juni rund 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung zu impfen.

Das Land macht konkrete Vorgaben

Maximilian Lipp, der Leiter des Fachgebiets Ordnung und Sicherheit in Baden-Baden, erläuterte, dass das Land konkrete Vorgaben an die räumlichen Voraussetzungen für ein Impfzentrum mache. Dazu gehörten neben der Größe die zeitliche Verfügbarkeit (mindestens ein halbes Jahr), die Verkehrsanbindung und die Zahl der Parkplätze.