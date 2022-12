Feuer bei der Wehr. Und dazu noch beste Laune vor der Wache. Als sich am Samstagabend der große Konvoi der Blaulichtfamilie einmal quer über Baden-Badener Gemarkung auf den Weg machte, hatten die Besatzungen der Wagen eindrucksvolle Vorarbeit geleistet. So gab es für die Zaungäste reichlich Adventsluft zu schnuppern.

Ungewöhnliche Aktion als Mitgliederwerbung

Wo sonst Martinshorn und flackerndes Blaulicht auf Notsituationen und Retter im Einsatz hinweisen, gab es ausnahmsweise eine besondere Aktion. Angestoßen vom Historischen Feuerwehr- und Kulturverein hatten sich zahlreiche Kameraden und Organisationen in den Dienst der guten Sache gestellt und eindrucksvoll Bevölkerungsnähe gezeigt.

So erhaschten die Zuschauer entlang der Fahrtstrecke für ein paar kurze Momente ungewöhnlich leuchtende Einblicke in den ständig geprobten Schulterschluss zwischen den verschiedenen Einheiten. Rettungsboote, Löschfahrzeuge, Mannschaftswagen und ein begeisterter Bürgermeister Roland Kaiser, der als Mitfahrer an der Tour teilnehmen durfte, bildeten anschaulich ab, dass diese Teams ungewöhnlich kreativ sind.

Wir wollen auch für unsere Arbeit interessieren. Jürgen Sax, Initiator der Aktion

Eine Charaktereigenschaft, die sich bei der täglichen Arbeit als unentbehrlich erweist, floss nun ein ins weihnachtliche Dekorieren ihrer Fahrzeuge. Dicke ballonartige Nikoläuse und aufgeblasene Schneemänner zwischen akribisch angebrachten Lichterketten ließen keine Zweifel aufkommen, dass hier vor der Tour kräftig Hand in Hand gearbeitet wurde.

Genau das zu zeigen, das Zusammenspiel zwischen den oftmals ehrenamtlich tätigen Truppen darzustellen, war eines der Ansinnen der Aktion, die – erstmal angestoßen – sofort auf breite Zustimmung bei den Mitwirkenden stieß.

Vor allem aber sollte der schmucke Leuchtkonvoi auch als Türöffner dienen. „Wir wollen auch für unsere Arbeit interessieren“, erklärte Jürgen Sax, der den ersten Impuls gegeben hatte, die Blaulichtrundfahrt auch durch Baden-Baden rollen zu lassen.

Denn auch andere Städte hatten zuvor mit derartigen Aktionen gepunktet, um letztlich auch neue Mitstreiter zu gewinnen. Und das gelte nicht nur für Kinder sondern auch für Erwachsene jeglichen Alters, so das Credo.

Zweieinhalb Stunden lang rollte der Konvoi

Wie die Sache am Abend der Rundfahrt ankam, das konnten die Mitfahrer wohl am allerbesten selbst feststellen. Denn wo auch immer sie die verschiedenen zuvor genannten Punkte passierten, hatten sich Menschen versammelt, teilweise auch entlang der angegebenen Strecke, um einen Blick auf das zweieinhalb Stunden lang rollende prächtige Spektakel zu erhaschen. Gestoppt wurde übrigens nicht.

Ob die Strahlkraft auch darüber hinaus anhalten wird, ob vielleicht doch der ein oder andere bei der Feuerwehr, den Bergrettern, der DLRG oder dem THW anklopfen wird, das muss die Zeit zeigen.