Gründung: Die Gründung der Landfrauen im Jahr 1982 ging auf die Notwendigkeit zurück, dass Frauen auf dem Land, die in die Landwirtschaft miteingebunden waren, das nötige Wissen über Betriebsabläufe vermittelt bekommen sollten. So gehören Weiterbildungsangebote – ob als Exkursionen oder theoretisch fachliches Wissen – zum Kernangebot des Landfrauenverbandes. Während seit den 1950er Jahren anderswo in Baden-Württemberg Landfrauen bereits in Ortsvereinen organisiert waren, stellte Anfang der 1980er Jahre Mittelbaden bezüglich einer Landfrauenorganisation immer noch einen weißen Fleck dar.

Aktuelle Bedeutung: Seit der Pandemie und der wirtschaftlichen Krise der vergangenen zehn Monate ist die Arbeit der Landfrauen plötzlich wieder gefragt, so lautete der Tenor bei der Ehrungsfeier im vergangenen Juli. „In der Krise ist die Bedeutung landwirtschaftlicher Produkte und der richtige Umgang mit Lebensmitteln plötzlich gestiegen. Die Landfrauen haben dieses Wissen und die Kompetenz, dieses Wissen weiterzugeben“, weiß Lehoux-Wäldele. cn