Mehrere Kindergärten in Sandweier werden künftig mehr Plätze für die Kinderbetreuung anbieten. Das hat der Ortschaftsrat beschlossen. Aber selbst dann fehlen noch Plätze.

Der Ortschaftsrat von Sandweier hat einstimmig für den Erweiterung des Waldorfkindergartens gestimmt. Die Ortschaftsräte sind außerdem dafür, dass den Betreibern ein Zuschuss von 2.294.000 Euro gewährt wird.

Sie empfehlen dem Gemeinderat auch, die Kosten für eine Interimslösung in Höhe von 125.000 Euro im Jahr, zu übernehmen. Hierzu werden Container angeschafft, die während der Bauphase für die Kinderbetreuung genutzt werden sollen.

„Die Kitabedarfsplanung vom Juni hat gezeigt, dass wir zusätzlich 340 Plätzen in Baden-Baden brauchen“ erklärte der Leiter des Fachgebietes Kindertagesbetreuung, Christoph Rukavina-Gruner, den Ortschaftsräten. Die Ursachen liegen einerseits in der demografischen Entwicklung und in der Zahl geflüchteter Kinder aus der Ukraine.

Weitere Kitas werden vergrößert

Neben dem Waldorfkindergarten werden auch die „Arche Noah“ und die Kitas in der Berg- und der Lange Straße 123 vergrößert. „Aber auch danach werden uns noch 100 Plätze fehlen“ sagte Rukovina-Gruner.

Der Waldorfkindergarten soll 20 neue Plätze erhalten, die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Sommer 2023 beginnen und 18 Monate dauern. Damit könnte er Ende 2024 wieder in Betrieb gehen.