Müll und zerstörte Bäume

Vandalen sorgen immer wieder für Zerstörungen im Baden-Badener Wörthböschelpark

Eigentlich sollte der Wörthböschelpark in Baden-Baden viele Menschen ansprechen. Immer wieder zieht er auch Vandalen an. Darüber ärgert sich der Gartenamtschef der Stadt. Die will nun dagegen vorgehen.