Fabienne Jox wird neue Ortsvorsteherin von Baden-Baden-Haueneberstein

Es gilt sicher, dass auch der Gemeinderat Baden-Baden in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr ihrer offiziellen Bestellung in das Amt zustimmen wird. Die Suche nach einem neuen hauptamtlichen Ortsvorsteher war nötig geworden, weil der bisherige Amtsinhaber Hans-Dieter Boos Ende Januar in den Ruhestand gehen wird.

„Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, als er zu Beginn der Ortschaftsratssitzung die Wahl seiner Nachfolgerin aufrief und fügte hinzu, dass er sich freue, dass nun alles glatt zu laufen scheint.

Die Suche nach seinem Nachfolger verlief nämlich nicht ganz reibungslos. Davon berichtete Astrid Mehrfeld, die Leiterin des Fachbereichs Zentrale Dienste. Auf eine erste Ausschreibung der Stelle waren nämlich nur wenige Bewerbungen eingegangen und der einzige Bewerber darunter, der aus Sicht der Auswahlkommission in Frage gekommen wäre, zog seine Bewerbung zurück.

Daraufhin entschloss sich die Kommission, in der auch Ortschaftsräte vertreten waren, eine weitere Stellenausschreibung in einer größeren Zahl von Medien vorzunehmen. Diesmal war man erfolgreicher.

Wiederbelebung der Gastronomie in Haueneberstein liegt Jox am Herzen

Vier Bewerber erfüllten die formalen Voraussetzungen. „Unter Berücksichtigung des Gebots der Bestenauslese wird vorgeschlagen, die Bewerberin Fabienne Jox als hauptamtliche Ortsvorsteherin für die Dauer der Amtszeit der Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte zu bestellen“, erklärte Mehrfeld. Dem folgten die Ortschaftsräte einmütig. Der noch amtierende Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos beglückwünschte Jox zur einstimmigen Wahl und wünschte ihr „eine glückliche Hand im Amt“.

Schon in meinem Studium an der Verwaltungshochschule in Kehl hatte ich das Ziel, Ortsvorsteherin zu werden. Fabienne Jox, neue Ortsvorsteherin von Haueneberstein

Die Amtszeit von Fabienne Jox endet demnach vorerst im Frühjahr 2024, wenn die Wahl eines neuen Ortschaftsrats ansteht. Die Planungen von Jox selbst reichen aber über diesen Zeitpunkt hinaus, sie möchte auf Dauer Ortsvorsteherin sein. „Schon in meinem Studium an der Verwaltungshochschule in Kehl hatte ich das Ziel, Ortsvorsteherin zu werden“, sagt sie.

Dabei ist ihr durchaus bewusst, dass die Entscheidung für diese Aufgabe auch in ihr Privatleben eingreift. „Ich bin bereit, mich ins dörfliche Leben einzubringen“, versichert sie und weiß, dass das auch Termine bei Vereinen und anderen Institutionen am Wochenende und über die reine Dienstzeit hinaus bedeutet.

Mit den örtlichen Gegebenheiten hat sie sich intensiv beschäftigt, seitdem sie ihre Bewerbung abgegeben hat. Laufende Projekte wie die Neugestaltung des Ortskerns oder die Schaffung neuer Wohnbaugebiete möchte sie konstruktiv weiterführen. Besonders am Herzen liegt es ihr, Haueneberstein lebendig zu erhalten. Darunter versteht sie auch die Stärkung und Wiederbelebung der örtlichen Gastronomie und des Einzelhandels.