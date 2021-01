Ein Autofahrer ist am Freitag in Baden-Baden gegen einen Felsbrocken gefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet. Vom Unfall erfuhr die Polizei nur durch den elektronischen Alarm des Fahrzeugs.

Der automatischer Notruf eines Autos hat am frühen Freitagmorgen nach einem Unfall einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie das Offenburger Polizeipräsidium mitteilte, sendete der Wagen um 0.45 Uhr einen elektronischen Alarm. Er wurde kurz darauf in der Sinzheimer Straße in Baden-Baden lokalisiert.

Als die Beamten bei Fahrzeug ankamen, fanden sie allerdings lediglich einen stark beschädigten Wagen ohne Fahrer. Letzterer hatte aus unbekannten Gründen das Weite gesucht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der unbekannte Fahrer von Sinzheim kommend die Bundesstraße 500 in Richtung Baden-Baden und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite mit einem Felsbrocken, der dort auf dem Grünstreifen aufgestellt ist.

Daraufhin flüchtete der Fahrer kurzerhand, hinterließ allerdings mehrere Wertgegenstände. Das Fahrzeug wurde von der Polizei abgeschleppt und beschlagnahmt. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist und nach der Identität des Unfallverursachers.