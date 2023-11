Fahrer schwer verletzt: Auto stürzt in Baden-Baden von Parkdeck

Ein Senior ist am Donnerstagmittag in Baden-Baden in seinem Auto vom Parkdeck eines Einkaufsmarktes gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, fiel das Auto knapp drei Meter in die Tiefe.

Der Autofahrer habe zuvor in einer Parklücke gestanden, als das Fahrzeug plötzlich anfing, in hoher Geschwindigkeit geradeaus zu fahren.

Auto überschlägt sich beim Fall in die Tiefe

Dabei wurde die vordere Absicherung durchbrochen und das Fahrzeug überschlug sich. Es kam erst auf dem Autodach auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stehen.

Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es den Senioren aus dem Unfallwagen zu retten. Allerdings erlitt er schwere Verletzungen und musste in das Klinikum Baden-Baden gebracht werden. Die Verkehrspolizei ermittelt jetzt zum Unfallhergang.