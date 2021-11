Fahrerflucht: Unbekannter fährt Auto auf A5 bei Baden-Baden auf

Auf der A5 bei Baden-Baden hat es am Mittwoch einen Auffahrunfall gegeben. Der Unfallverursacher flüchtete danach. Die Polizei ermittelt.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch auf der A5 bei Baden-Baden einen Unfall verursacht. Daraufhin flüchtete er unerlaubt von dem Unfallort, so die Polizei.

Der Mann fuhr am Vormittag auf der Nordfahrbahn einem vor ihm fahrenden Mercedes auf. Dabei entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Anschließend hielt der unbekannte Mann an und montierte sein Kennzeichen ab. Daraufhin fuhr er bei der Ausfahrt in Richtung Baden-Baden Sandweier ab.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Auto des Verursachers um einen Renault Megane handeln.