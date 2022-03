Fahrlehrer-Prozess in Baden-Baden: Zeuge schildert Augenblick der Auto-Attacke

Ein 76-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Baden-Baden wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Geliebten verantworten. Am zweiten Verhandlungstag gaben Zeugen Einblicke in die Tat und die Vorgeschichte.