Fahrradfahrer bei Kollision in Baden-Baden leicht verletzt

Ein 17-jähriger Radfahrer hat am Dienstagabend auf der B500 in Baden-Baden eine rote Ampel missachtet und ist mit einem Auto kollidiert.

Eine 17-jähriger Fahrradfahrer zog sich bei einem Unfall am Dienstagabend in Baden-Baden leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 59-jährige Autofahrerin auf der B500 in Richtung Michaelstunnel.

Gegen 18.55 Uhr wartete die Autofahrerin auf Höhe der Kreuzung zur Waldseestraße an einer Ampel. Ein auf der Waldseestraße in Richtung B500 fahrender Fahrradfahrer missachtete das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte in Folge mit der Autofahrerin. Bei dem Aufprall wurde der 17-Jährige leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.