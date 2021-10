Fahrzeugbrand in Varnhalt: Zeugen gesucht

Aus bisher ungeklärten Gründen ist in der vergangenen Nacht ein Auto in Varnhalt vollkommen abgebrannt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, um den Brandstifter ausfindig machen zu können.

Nachdem ein in Varnhalt geparktes Auto in der Nacht zum Donnerstag gebrannt hat, ist das Polizeirevier Bühl auf der Suche nach den Verantwortlichen.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg informierte, handelte es sich bei dem Vorfall um ein Auto der Marke VW, welcher in der Straße „Am Grünbach“ abgestellt war. Gegen 2.40 Uhr am Donnerstagmorgen stand das Auto in Flammen, sodass es vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Beamten des Polizeireviers Bühl unter der (0 72 23) 99 09 70 zu wenden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.