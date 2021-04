Kitas und Schulen in der Bäderstadt testen ihre Kinder auf das Corona-Virus. Nun müssen die Einrichtungen wieder schließen. Lässt sich nach einer Woche überhaupt eine Bilanz ziehen? Sozialbürgermeister Roland Kaiser und Schulleiter Werner Schlindwein wagen den Versuch.

Schulen und Kitas starteten zu Beginn der vergangenen Woche mit der Corona-Schnelltest-Strategie. Bereits am Montag zeigten sich jedoch erste Schwierigkeiten. Acht Schüler des Richard-Wagner-Gymnasiums wurden während des verpflichtenden Selbsttests an Schulen positiv getestet.

Am Mittwoch stellte sich jedoch heraus, dass sieben der acht Tests falsch-positiv waren. Sozialbürgermeister Roland Kaiser geht von einer falschen Anwendung aus oder einer Verfälschung durch zuvor eingenommene Getränke oder Speisen. Nun wollen die Verantwortlichen besprechen, was dieser Fehlalarm für die Schnelltest-Strategie bedeute und wie man damit zukünftig umgehen werde.

Während an weiterführenden Schulen Selbsttests zum Einsatz kamen, wurden an Grundschulen und Kitas die sogenannten Lolli-Tests verteilt. Anstatt in der Einrichtung sollen die vereinfachten Speicheltests bei Kindern Zuhause mithilfe der Eltern vorgenommen werden, berichtet Kaiser.