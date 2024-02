Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke bestehlen Seniorin in Baden-Baden

Zwei Männer, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben hatten, haben am Mittwoch bei einer Seniorin in Baden-Baden eine Reparatur vorgetäuscht und Geld gestohlen.

Indem sie eine Verstopfung im Abwassersystem vortäuschten, haben sich falsche Mitarbeiter der Stadtwerke am Mittwoch gegen 12 Uhr Zutritt zu einem Haus in der Ortenaustraße in Baden-Baden verschafft. Die Polizei teilte mit, dass der unbekannte Täter die Bewohnerin für die angebliche Reparatur in das Badezimmer lockte und die Tür schloss.

Ein Mann lenkte die Frau ab und ein weiterer stahl das Geld

Zu diesem Zeitpunkt gelangte ein zweiter Täter durch die angelehnte Eingangstür in die Wohnung. Als die Seniorin darauf aufmerksam wurde, verwies sie die beiden aus den Räumlichkeiten. Erst im Nachhinein stellte sie fest, dass die Täter Bargeld entwendet hatten. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Einer der Männer hatte eine Narbe unter einem Auge. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.