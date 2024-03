Falsche Polizisten bringen Seniorin in Baden-Baden um Wertgegenstände

Betrüger haben am Dienstagabend gegen 21 Uhr eine Seniorin in der Quettigstraße in Baden-Baden zur Übergabe von Wertsachen und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich gebracht.

Betrüger geben sich als Polizisten aus

Nach Angaben der Polizei gaben sich die Betrüger als Polizisten aus. Die angeblichen Polizeibeamten riefen die Seniorin an und teilten ihr mit, dass ihre Tochter einen schweren Unfall gehabt hätte und Geld bräuchte. Durch die geschickte Gesprächsführung und Überzeugungskraft der Betrüger kam es letztlich zur Übergabe von den Wertsachen und dem Schmuck.