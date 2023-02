Stadt verschärft Regelung

Warum Falschparken im Baden-Badener Bäderviertel künftig teurer wird

Häufig kein Durchkommen für Feuerwehr und Müllfahrzeuge – das soll es in der Bäderstraße und am Römerplatz in Baden-Baden künftig nicht mehr geben. Wie möchte die Stadt das umsetzen?