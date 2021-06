Fastfood ist in der Baden-Badener City auf dem Vormarsch

Nehmen die Imbisse und Fastfood-Anbieter in Baden-Badens Innenstadt zu? Verwaltung und Dehoga bestätigen das und verweisen auf die Schnelllebigkeit und die kurzen Mittagspausen. Und nicht zuletzt auf den belebenden Faktor der Gastronomie für die City.

Die vergangenen Monate sind nicht ohne Spuren an der Innenstadt vorübergegangen. Geschäfte mussten schließen. Einige haben nicht wieder geöffnet. Stattdessen, so scheint es manchem, tauchen mehr und mehr Schnellimbissläden auf. Wie sehen die Stadt, der Handel und die Gastronomie diese Entwicklung? Ist da überhaupt was dran?

Wo einst Designerteile offeriert wurden, herrscht in der Nachbarschaft der Zufahrt zum Wagener-Parkhaus schon lange Leere. Die einstigen Geschäftsräume der ehemaligen Firma Kessler stehen leer. In den Schaufenstern wird angekündigt, dass umgebaut und hier demnächst Suvi Asia Deli Einzug halten werde. Doch damit hat sich die Sache auch schon. Handwerker sind nicht zu sehen, auch kein mögliches Eröffnungsdatum.

Wenige Meter weiter sieht die Sache schon anders aus. Seit vielen Jahren bietet hier ein Bäcker auch Snacks zum Mitnehmen an. Keine Eintagsfliege, sondern gewissermaßen ein Traditionshaus, genau wie etwa die Nordsee, bei der es Fisch und mehr gibt, oder in den Eisdielen, die längst schon kein Verweilen vor Ort mehr notwendig machen. Die Leckereien kommen stattdessen in den Wegwerfbecher.

Andere Lebensumstände der Konsumenten

„Ich sehe keine Auswüchse“, findet der Vorsitzende des Deutscher Hotel- und Gaststättenverbands, Hans Schindler. Vielmehr habe das etwas mit den Lebensumständen der Menschen zu tun, die sich verändert haben. Gleitzeit und kurze Mittagspausen sieht er etwa als Gründe dafür, dass es beim Essen vor Ort einfach schneller gehen muss. Bei 30 Minuten Pause, welche den meisten zur Verfügung steht, ist eben nicht mehr drin. „Viele Kollegen haben dem bereits Rechnung getragen“, sagt Schindler.

Business Lounge nennt sich der Trend, der mittags schnell und dennoch attraktiv für die Verköstigung sorgt. „Das war früher natürlich ganz anders“, berichtet Schindler und erinnert an das frühere Traditionshaus „Stinner Eck“, in das Geschäftsleute häufig entspannt zur Mittagszeit einkehrten. Eine Ära, die vorbei ist.

Verpackungsmüll wird zum Problem

Das weiß man auch bei der Stadtverwaltung. „Wir haben keinen Einfluss darauf, an wen die Vermieter Geschäftsräume vermieten, also auch nicht ob Feinkost oder Döner“, erklärt Pressesprecher Roland Seiter auf Anfrage der BNN. Man sehe das durchaus, auch die Leerstände, die der Pandemie folgten. „Den Vermietern ist natürlich stark daran gelegen, neue Mieter zu gewinnen. Wichtig ist uns, dass das äußere Erscheinungsbild passt, das heißt, wir legen auf eine gewisse Optik, ein gewisses Aussehen Wert.“

Weitaus mehr Sorge bereite der Verwaltung der Verpackungsmüll in der City. Denn der nimmt zu. Vom Pizzakarton bis zum Kaffee-To-Go-Becher landet manches in Büschen oder am Straßenrand, obwohl nur wenige Meter entfernt Abfallbehälter stehen.

Belebender Faktor Gastronomie

Tendenziell – so verweist Seiter auf eine bundesweite Statistik – nehme die Gastronomie in den Innenstädten zu. Die Geschäftsleute begrüßen das. „Wir hören auch von Einzelhändlern, dass die Geschäfte ab dem Moment besser laufen, sobald die Gastronomie wieder geöffnet hat“, sagt Seiter. „Gastronomie ist auf jeden Fall ein belebender Faktor und bildet teilweise sogar regelrechte ‘Wohlfühloasen’.“

Wem das nicht genügt, der kann diese Form der „Wellness“ auch unter freiem Himmel zelebrieren. Asia, Seefood, Döner, Eis oder Sandwiches, heiß oder kalt – der Gast hat die Qual der Wahl und obendrein jede Menge Mobiliar im öffentlichen Raum, das als Rastplatz zur Verfügung steht.