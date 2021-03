Ein 29-Jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in der Rheinstraße mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen. Grund war offenbar der fehlende Sicherheitsabstand.

In der Rheinstraße in Baden-Baden ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hielt der 63-jährige Rollerfahrer auf Höhe des Bernhardusplatzes an, als eine Fußgängerin die Straße überqueren wollte. Hinter ihm hielt ein 29-Jähriger Opel-Fahrer offenbar nicht den Sicherheitsabstand zu seinem Vordermann ein. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt, am Roller selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Opel wurde ebenfalls leicht beschädigt.