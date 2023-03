Festival „Baden-Baden lebt“: Das Line-up für die Open-Air-Bühne steht fest

Die Fieser-Brücke im Herzen von Baden-Baden wird im Juni für drei Tage zur Open-Air-Bühne. Jetzt ist das Line-up für das „Baden-Baden lebt“-Festival fix. Es verspricht eine Mischung aus Jazz, Hip-Hop sowie Rhythm and Blues.

Das hat es in Baden-Baden in dieser Form noch nicht geben: Auf der Fieser-Brücke im Herzen der Bäderstadt steigt vom 16. bis 18. Juli ein Open-Air-Format mit einem Mix aus Jazz, Rhythm and Blues und Hip-Hop.

Jetzt steht das komplette Line-up für das dreitägige „Baden-Baden lebt“-Festival fest.

Bis zu 2.000 Musikfans können das Spektakel abends unter freiem Himmel auf der Brücke über die Oos verfolgen, berichtet Nora Waggershauser. Sie ist die Chefin des Veranstalters Baden-Baden Events (BBE).

Die Bühne wird an der Seite zu den benachbarten Kurhaus-Kolonnaden aufgebaut und in Richtung Altstadt bespielt. Ein etwa 2,5 Meter hoher Zaun wird das Festivalgelände umgeben.

Wir wollen zeigen, dass Baden-Baden auch ein Ort für junge Menschen ist. Nora Waggershauser , Chefin Baden-Baden Events

Mit den aufgebotenen Künstlerinnen und Künstlern soll vor allem die Hauptzielgruppe, die 16- bis 36-Jährigen, angesprochen werden. „Wir wollen zeigen, dass Baden-Baden auch ein Ort für junge Menschen ist“, betont Waggershauser.

Für diese Zielgruppe fehle es an Angeboten. Essens- und Getränkeangebote sollen entsprechend ausgerichtet werden.

Das sommerliche Musikspektakel nahe dem Kurhaus Baden-Baden soll keine Eintagsfliege bleiben. Das Thema Festival sei zum Trend geworden, sagt die BBE-Verantwortliche.

Festival in Baden-Baden ist jährlich geplant

Das künftig jährlich geplante „Baden-Baden lebt“-Festival sei aber keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zu Terminen wie dem New Pop Festival oder Angeboten des Festspielhauses.

Das ist ein absoluter Traumstandort im Herzen der Stadt. Konstantin Kölmel, Künstlerische Festivalleiter

Der künstlerische Leiter des Festivals, Konstantin Kölmel, ist gerade 21 Jahre alt. Der gebürtige Baden-Badener kommt bei der Location ins Schwärmen: „Das ist ein absoluter Traumstandort im Herzen der Stadt.“

Der künstlerische Leiter ist in der Musikszene gut vernetzt

Der junge Mann, der auch beim Takeover-Festival des Festspielhauses Anfang Februar das Musikprogramm in der Lounge zusammenstellte, ist in der Musikszene gut vernetzt. Das „Baden-Baden lebt“-Festival kooperiert zudem mit der Popakademie in Mannheim.

Ob das Open Air ein Erfolg wird? Das wird der Ticketverkauf zeigen. Der künstlerische Leiter ist zuversichtlich, dass es hinhauen wird. „Wir wollen zeigen, dass in Baden-Baden was abgeht: Hier steppt der Bär!“

Das Line-up wartet mit Stars der Szene auf. Mit Thomas D von den Fantastischen Vier wird beim Hauptact am Samstagabend eine Rap-Legende auf der Bühne stehen. Er tritt mit Max Mutzke und der Band von Jazz-Star und Trompeter Nils Wülker auf.

Das Programm im Überblick Freitag, 16. Juni: Beginn ist um 18 Uhr. Auf der Bühne stehen Yung Saint Paul, danach Sampagne, der gebürtige Baden-Badener Rapper KEZ, Badchieff und ab 21.30 Uhr der Top-Act Ski Aggu. Ab 22.30 Uhr legt bis gegen 23.10 Uhr zum Ausklang des Festivals ein DJ auf. Samstag, 17. Juni: Schlagzeugerin Anika Nilles & Nevell eröffnen das Programm um 18 Uhr. Danach steht Festivalleiter Konstantin Kölmel mit seinem Konstantin Kölmel Project auf der Bühne. Gast ist der mit ihm befreundete Saxofonist Nikola Bankov. Top-Act sind Nils Wülker & Band featuring Max Mutzke und Thomas D von den Fantastischen Vier. Sonntag, 18 Juni: Von 11 bis 18 Uhr gestalten Künstler der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim das Programm. Angesagt sind Auftritte von Luzifa, Jiska, Aron Pinter, Nora OG, Nnoa und Engin. Karten: Der Eintritt am Sonntag, 18. Juni, ist frei. Für Freitag und Samstag kostet das Ticket jeweils 32 Euro, junge Leute bis 25 Jahre zahlen 25 Euro. Karten gibt es unter www.badenbadenevents.de. kam

„In einer Stunde werden die mit ihrer Show nicht fertig sein“, verspricht Kölmel. Das Programm werde es in dieser Form nur an diesem Abend in der Bäderstadt geben.

Schlagzeugerin Nilles ist für deutschen Jazzpreis nominiert

Kölmel musiziert zuvor mit seiner Band mit Jazz-Jungstars wie Jakob Bänsch, Nikola Bankov und Justin Zitt. Schlagzeugerin Anika Nilles, die mit Band am Samstag den Auftakt bestreitet, ist in der Kategorie Schlagzeug für den deutschen Jazzpreis nominiert.

Externer Inhalt von Youtube

Sie spielte schon mit der jüngst gestorbenen Gitarren-Legende Jeff Beck (Yardbirds, Jeff Beck Group sowie Beck, Bogert & Appice).

Externer Inhalt von Youtube

Los geht es am Freitag unter anderem mit regionalen Musikgrößen wie dem Rapper Yung Saint Paul und dem gebürtigen Baden-Badener KEZ. Auf Tour mit Rapper Cro – das ist der mit der Panda-Maske – war Badchieff.

Rapper Ski Aggu trägt auf der Bühne eine Skibrille

Ein Markenzeichen hat zudem der Top-Act am Freitag: Rapper Ski Aggu trägt – passend zum Künstlernamen – auf der Bühne eine Skibrille. „Er wird den Vibe aus Berlin nach Baden-Baden bringen“, sagt Kölmel.

Externer Inhalt von Youtube

Eintritt frei heißt es am Sonntag, dem dritten Festivaltag. Das Programm bestreiten junge Künstler der Popakademie. Die vielbeachtete Talentschmiede hat ihre Wurzeln in Baden-Baden, betont deren Sprecher Alex Wolf.

Popakademie hat Wurzeln in Baden-Baden

Die Popakademie entstand aus der Rockstiftung Baden-Württemberg. Die war im Jahr 1996 in der Bäderstadt gegründet worden.

„Popmusik ist heute nicht mehr der klassische Radio-Popsound“, erklärt Wolf. Baden-Baden ist für ihn ein vertrautes Pflaster. Er stammt aus der Nachbarstadt Bühl.