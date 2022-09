Festival-Meile und mehr: Das Wichtigste zum New-Pop-Festival in Baden-Baden

Einen „Pioneer of Pop“ will der Sender künftig nicht mehr küren. Am Donnerstagabend soll im Festspielhaus aber dennoch ein New Pop Award vergeben werden. Der Preisträger ist noch geheime Kommandosache. SWR3, so Programmchef Jung, will sich bei der Vergabe mehr an seiner DNA orientieren. Die lautet: Künstler aufbauen und fördern.