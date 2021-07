Wird es ein böses Erwachen? 23. September 1995. Fünfter Akt in San Francisco. Noch liegt die junge Russin schlafend im Festsaal. Mit ihrem Auftritt in der Oper „Ruslan und Ljudmila“ ist sie der US-amerikanischen Zeitschrift „Variety“ gerade mal ein Minimum an Erwähnung wert: „Lyudmila (the beautiful, and beautiful-sounding Russian soprano Anna Netrebko)“, heißt es dort.

„Schön und schön-klingend“ also ist die Sängerin, die der Leiter des St. Petersburger Mariinsky-Theaters für ein Gastspiel mitbrachte. Eines Tages wird Valery Gergiev diese Venus in der Götterwelt der Oper auch in Baden-Baden präsentieren.

Dergleichen ist am 23. September 1995 noch kühner Traum, als dort der „Freundeskreis Festspielhaus“ gegründet wird.