Im Mai spielt im Festspielhaus Baden-Baden endlich wieder ein großes Orchester

Statt der Pfingstfestspiele wird das Festspielhaus Baden-Baden Mitte Mai erneut mehrere Streaming-Konzerte anbieten. Nun wurde das Programm für die dritte Ausgabe des „Hausfestspiels“ bekannt gegeben.

Unter dem Motto „Aufbruch in die Moderne“ finden vom 13. bis 16. Mai vier kostenfrei zugängliche Konzerte, die live aus dem Opernhaus gestreamt werden.

Das Besondere hierbei: Nach zwei Streamingfestivals mit ausschließlich kammermusikalischem Programm steht nun mit der siebten Sinfonie von Beethoven auch wieder ein echtes „Schwergewicht“ für große Besetzung auf dem Programm.

Werke vom „Aufbruch in die Moderne“

Wie das Festspielhaus mitteilt, widmet sich das Programm Werken aus dem 19. und 20. Jahrhundert, „die jeweils an der Schwelle zu einer neuen musikalisch-ästhetischen Ära standen“.

Eröffnet wird die Konzertreihe am 13. Mai, 20.15 Uhr, durch den bekannten Pianisten Martin Stadtfeld sowie Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters. Aufgeführt werden das Klavierquintett Es-Dur op. 44 von Robert Schumann und das Oktett für Bläser von Igor Strawinsky.

Eine besondere Darbietung erfährt am Freitag, 14. Mai, ab 20.15 Uhr die 1941 entstandene Komposition „Quatuor pour la fin du temps“ von Oliver Messiaen.

Unter dem Motto „Repeat – Wert, es zweimal zu hören“ stellen die Musiker zunächst einzelne Musikteile vor und führen das Werk dann komplett auf.

Großes Orchester am Samstagabend

Ein großes Orchesterprogramm ist für Samstag, 15. Mai, ab 19 Uhr angekündigt. Unter der Leitung von Antonello Manacorda spielt das SWR Symphonieorchester die siebte Sinfonie von Ludwig van Beethoven und das sich vor Beethoven verneigende Stück „con brio“ des zeitgenössischen Komponisten Jörg Widmann. Zudem erklingt der Liederzyklus „Sommernächte“ von Hector Berlioz, interpretiert von der Sopranistin Véronique Gens.

Den Abschluss gestalten am Sonntag, 16. Mai, ab 20.15 Uhr Mitglieder des Orchesters mit Werken von Arnold Schönberg („Verklärte Nacht“) und Maurice Ravel („Introduktion und Allegro für Harfe, Flöte, Klarinette und Streichquartett“).

Zum Programm des „Hausfestspiels“ gehört zudem die Abschlusspräsentation des diesjährigen Kindertanzfests. Am 16. Mai ab 16 Uhr werden kleine Kurz-Choreografien gezeigt, die in vier zweitägigen Online-Workshops in zeitgenössischem Tanz erarbeitet worden sind, so die Mitteilung.