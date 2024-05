Würde man Ballettkompanien nach Lifestyles beurteilen, dann wäre das Malandain Ballet wohl die Öko-Truppe mit leicht sektiererischen Anmutungen – derart puristisch, minimalistisch und am Ende ein wenig zu hymnisch präsentierte sich das Ensemble aus Biarritz bei seinem dreitägigen Gastspiel im Baden-Badener Festspielhaus.

Bei aller französischen Eleganz, die in den schönen Linien und in den sparsamen, aber schicken Kostümen durchweg mitschwang, ließ sich Chefchoreograf und Direktor Thierry Malandain von Ludwig van Beethovens „Pastorale“ zu einem arg beschaulichen Werk inspirieren.

Malandain streckt Beethovens Sinfonie auf über 70 Minuten

„La Pastorale“ beginnt im Dunkel, in einer großen Konstruktion aus quadratisch angeordneten, brusthohen Stangen, in denen ein Tänzer von zwei schwarzen Gestalten bewacht wird – sind es seine Dämonen, sind es dunkle Engel? Später heben sich die Metallzellen in den Bühnenhimmel, alles wird hell und die dunklen Mäntel weichen weißen Flattergewändern.

Die knapp geschnittenen Unisex-Togen wie vom Laufsteg zieren Männer und Frauen gleichermaßen. Malandain streckt Beethovens Sinfonie auf über 70 Minuten, indem er ihre fünf Sätze mit Ausschnitten aus „Die Ruinen von Athen” und mit der Kantate „Meeresstille und glückliche Fahrt“ ergänzt.

Deshalb klingen plötzlich auch Chöre herein und erweitern die ländliche „Pastorale“, deren konkrete Überschriften wie „Szene am Bach“ oder „Gewitter, Sturm“ sie zu einem frühen Beispiel für Programmmusik machen, in eine eher philosophische Richtung: Mit jedem neuen Satz findet hier ein innerer Kampf des zentralen Helden statt.

Die Musik im Festspielhaus erklang zu diesem Stück ausnahmsweise vom Tonträger, in Biarritz verfügt die Kompanie über kein festes Orchester und tanzt wie viele der Ensembles außerhalb von Paris fast immer zu Musik vom Band.

Choreografisch arbeitet Malandain oft mit der ganzen Gruppe, lässt sie in langen Linien wie auf griechischen Wandbildern einherschreiten, löst diese mit großem Formbewusstsein in quadratischen Strukturen auf oder dreht sie in konzentrische Kreise ein. Er pflegt einen neoklassischen Stil aus schönen Linien, in die kleine Irritationen einbrechen: zeichenhafte Signale aus dem Alltag, ein erotischer Hüftschwung oder chaplinesk ausgeklappte Füße, ineinander verschränkte Purzelbäume.

Ästhetik hält sich im Festspielhaus Baden-Baden von Extremen fern

Seine Ästhetik hält sich von Extremen fern, es gibt auch nur wenige Hebungen oder hohe Sprünge. Nur selten schlägt die Stimmung ins Dramatische, Leidenschaft erklärt sich in einer engen Umarmung, Angst oder Konflikte bleiben zeichenhaft.

Nie verliert Malandains Tanz die schöne Linie, die Gefasstheit, die heilige Ordnung und Symmetrie. Nicht umsonst erinnert eine Szene an den Gott Apollo und die drei Musen, wie man sie aus George Balanchines Klassiker „Apollon musagète“ kennt – Malandains „Pastorale“ ist ein durch und durch apollinisches Ballett, bei aller Innenschau doch in reinen Formen und einer schönen Erhabenheit ruhend, ohne dionysischen Rausch oder gar Verderben. „La Pastorale“ endet in großem Erlösungsjubel, aber keineswegs in Ekstase.

Menschlicher in seiner stillen Melancholie wirkte das kürzere Eröffnungsstück des Abends, die „Nocturnes“ zu Musik von Frédéric Chopin. Wie in einem Kammerspiel zeigt Thierry Malandain hier auf einer schmalen Lichtbahn eine Art kollektiven Lebensweg. Alle Bewegung geht als resignierte Wanderung der Menschen von rechts nach links, einzelne bleiben da, verhandeln Freundschaft, Liebe, Abschied. Einmal wird es mit acht Frauen sogar humorig, wenn sie sich schubsen und verhaken, ihre Fäuste ballen, lakonische Ketten bilden.

Zahlreiche Franzosen in Baden-Baden lieben die reinen, klaren Formen

Die von den Choreografen aller Zeiten geliebten Klavierminiaturen – am bekanntesten sind die Chopin-Ballette von Michail Fokine, Jerome Robbins oder John Neumeier – spielte Michal Bialk sensibel und wunderbar nuanciert direkt auf der Bühne. Oft kehrt in den Nocturnes das Anfangsthema wieder, der Pianist machte ein leises, trauriges Echo vergessener Gefühle daraus und wurde beim Applaus vom Publikum mit einer eigenen Ovation gefeiert.

Für deutsche Augen und speziell fürs Baden-Badener Publikum, das die vielen Tanzdramen John Neumeiers kennt, mag die formbewusste, strenge Eleganz des Ensembles von der Atlantikküste auf die Dauer ein wenig zu schön wirken; die zahlreichen Franzosen im Publikum liebten genau diesen Stil: die reinen, klaren Formen.