Acht Festivals und neue Ideen

Festspielhaus Baden-Baden setzt mit neuem Konzept auf Begegnung - und hofft auf die Zeit nach Corona

Mit acht Festivals will das Festspielhaus Baden-Baden in eine neue Zukunft gehen. Und setzt vor allem auf etwas, das in der Pandemie zu kurz kommt: auf Nähe. Was Intendant Benedikt Stampa von Künstlerinnen und Künstlern erwartet, geht weit über die Norm der Branche hinaus.