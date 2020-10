Festspielhaus Baden-Baden stellt Hygienekonzept vor

Kontrollen wie am Flughafen

Der Einlassbereich des Festspielhauses Baden-Baden erinnert an die elektronischen Ausweiskontrollen am Flughafen. Ab der Saisoneröffnung müssen die Zuschauer am Eingang vor einen elektronischen Gesichtsscanner treten. Das Gerät überprüft, ob der Gast eine Maske trägt und misst die Temperatur - wer Fieber hat, muss draußen bleiben. Das ist eine von vielen Schutzvorkehrungen, die die Verantwortlichen im Zuge des neuen Corona-Hygienekonzeptes installiert haben.

„Wir sind die ersten in Baden-Baden, die seit Corona wieder eine größere Veranstaltung mit 500 Besucher planen, wir haben eine Vorbildfunktion“, betont Rüdiger Beermann. Der Direktor für Medien und Kommunikationen sagt außerdem, dass auch Besucher mit einem Attest, das sie von der Maskenpflicht befreit, nur in den Saal dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Man wolle den anderen Gästen jegliche Unsicherheit nehmen und mache deswegen von seinem Hausrecht Gebrauch. „Wir hoffen, dass unsere Hygienekonzept zu allen durchgedrungen ist“, sagt Beermann.