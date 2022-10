Festspielhaus Baden-Baden stellt Pläne zum 25-jährigen Bestehen vor

Fast alles wird teurer dieser Tage, nur sie nicht: die Tickets am Festspielhaus Baden-Baden – auch nicht im glanzvollen Jubel-Programm für das Jahr 2023. Trotz stark steigender Energiekosten für den Spielbetrieb und wachsender Reisekosten für Künstler sollen die Preise nicht erhöht werden. „Wir müssen die Kultur in diesen Zeiten mit allen Mitteln stärken, damit wir sie nicht verlieren“, betont Intendant Benedikt Stampa als er das Programm des Jahres 2023 präsentiert.

Festspielhaus Baden-Baden ist in Kummer geübt

Mut und Zuversicht sind gefordert, wenn das Haus sein 25-jähriges Bestehen feiert. Ein zögerlich gewordenes Publikum, die Wirtschafts- und Energiekrise und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine machen auch diesem weltweit renommierten Kultur-Tanker jede Planung schwer. Doch hat das Festspielhaus nicht erst seit der Corona-Pandemie Übung im Umgang mit Kummer und Krisen.

Nach seiner feierlichen Eröffnung am 18. April 1998 ging es erst einmal steil bergab mit dem teuren und damals umstrittenen Prestige-Objekt an der Oos. Andreas Mölich-Zebhauser wurde als Intendant geholt. Er bewahrte das Haus mit Geschick und guten Beziehungen vor der drohenden Pleite und führte es zu Erfolg und internationalem Ansehen.

In ungewisse Zeiten blickt nun auch sein Nachfolger Benedikt Stampa. Als er das Haus zur Saison 2019/2020 übernahm, konnte er kaum ein halbes Jahr vom Speck der glorreichen Jahre zehren, bevor mit der Corona-Pandemie für ihn ein Amt in Krisen begann.

Erstes Jahresprogramm ohne Valery Gergiev

Seither vergeht für Stampa wohl kaum ein Tag ohne schwierige Entscheidungen wie etwa jener, die Zusammenarbeit mit Valery Gergiev zu stoppen. Der russische Stardirigent war von Beginn an einer wichtigsten Weggefährten des Festspielhauses. Doch wie etliche Opern- und Konzerthäuser hat auch Stampa die Arbeit mit dem Putin-Freund Gergiev im März 2022 bis auf Weiteres beendet. Und so fehlt sein Name im Jubiläums-Programm ebenso wie seine Ensembles des Mariinski Theaters St. Petersburg.

„Ich bedauere das extrem, weil ich Valery Gergiev seit 25 Jahren kenne“, erklärt Stampa hierzu. „Aber er ist ein singuläres Beispiel dafür, wie sich über die Zeit seiner Karriere das russische System mit ihm amalgamiert hat.“ Solange das so sei, gelte der moralische Standpunkt: „Das geht zur Zeit auf keinen Fall. Es ist aber immer Vergebung möglich. Die Türe ist nicht für immer zugeschlagen, aber im Moment ist sie zugeschlagen“, so Stampa.

Anna Netrebko gibt Arien-Abend im Juli 2023

Für Anna Netrebko gilt das nicht, auch nicht für den griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis. „Wir laden immer Künstlerinnen und Künstler ein, die sich nicht explizit für das System Putins aussprechen.“ So ziert die in Österreich lebende berühmte russische Sopranistin das Programm 2023 ebenso (21. Juli 2023) wie viele weitere Stars der Klassiszene von Anne Sophie Mutter (17. Juni 2023) bis Grigory Sokolov (11. November 2023).

Vorverkauf beginnt am 24. Oktober 2022

Am Montag beginnt der Vorverkauf. Sieben hochkarätig besetzte Festivals soll es geben. Bei den zehnten Osterfestspielen (1. bis 10. April 2023) mit den Berliner Philharmonikern dirigiert Kirill Petrenko die Strauss-Märchenoper „Die Frau ohne Schatten“. Im Herbst feiern Yannick Nézet-Séguin und sein Philadelphia Orchestra mit dem Pianisten Daniil Trifonov den 150. Geburtstag des Komponisten Sergej Rachmaninow.

Viele weiteren Aufführungen von Oper bis Musical sollen Publikum locken, ein Rahmenprogramm Überraschungen bieten. So kann man in der Reihe „Dinner surprise“ einen Platz bei einem Abendessen buchen, bei dem das Festspielhaus für vorher unbekannte Tischnachbarn sorgen will.