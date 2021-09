100 Einsatzkräfte vor Ort

Feuer in Baden-Badener Hotel: Gäste in Bussen untergebracht

In einem Hotel in der Langen Straße in Baden-Baden ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei meldet, wurde der Dachstuhlbrand um 2.45 Uhr gemeldet.